У Києві через снігопад на дороги виїхала спецтехніка (відео)

На дороги вийшли 112 одиниць снігоприбиральної техніки.

У Києві вранці пройшов сильний сніг / facebook.com/kievavtodor

У столиці у зв'язку з ранковим снігопадом "Київавтодор" почав превентивну обробку дорожнього покриття з метою недопущення утворення слизькості.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +2°

Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

Згідно з інформацією, роботи наразі проводяться на аварійно-небезпечних ділянках.

Також повідомляється, що 112 одиниць снігоприбиральної техніки дорожньо-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" вийшли на вихідні позиції на вулично-дорожній мережі.

"Відповідними фахівцями корпорації відстежуються зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій. У разі подальшого зниження температури снігоприбиральна техніка негайно почне обробку дорожнього покриття", - йдеться в повідомленні.

У корпорації також нагадали, що з 1 листопада в дорожньо-експлуатаційних підприємствах корпорації "Київавтодор" цілодобово чергують 345 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада 18 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях залишилися без електрики через погіршення погодних умов.