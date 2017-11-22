У Києві через снігопад на дороги виїхала спецтехніка (відео)
На дороги вийшли 112 одиниць снігоприбиральної техніки.
У столиці у зв'язку з ранковим снігопадом "Київавтодор" почав превентивну обробку дорожнього покриття з метою недопущення утворення слизькості.
У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +2°
Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".
Згідно з інформацією, роботи наразі проводяться на аварійно-небезпечних ділянках.
Також повідомляється, що 112 одиниць снігоприбиральної техніки дорожньо-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" вийшли на вихідні позиції на вулично-дорожній мережі.
"Відповідними фахівцями корпорації відстежуються зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій. У разі подальшого зниження температури снігоприбиральна техніка негайно почне обробку дорожнього покриття", - йдеться в повідомленні.
У корпорації також нагадали, що з 1 листопада в дорожньо-експлуатаційних підприємствах корпорації "Київавтодор" цілодобово чергують 345 одиниць снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, у ніч на 22 листопада 18 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях залишилися без електрики через погіршення погодних умов.
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