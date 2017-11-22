Гідрометцентр попереджає про сильний сніг та ожеледицю на сході України

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу.

На сході України очікується сильний мокрий сніг / УНІАН

Сьогодні, 22 листопада, у Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 22 листопада у Харківській, Донецькій та Луганській областях сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада 18 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях залишилися без електрики через погіршення погодних умов.