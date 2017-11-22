Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Тейруа.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 22 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 158 км на південний захід від міста Тейруа. Осередок землетрусу залягав на глибині 22,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.