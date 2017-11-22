Завтра на заході України потепліє – синоптик

В інших регіонах збережеться холодна погода.

Завтра в Україні майже без опадів / УНІАН

Завтра, 23 листопада, у більшості регіонів України буде холодно, потепління очікується лише у західних регіонах.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Завтра на північному сході вночі до -4…-7 градусів. У більшості областей 0…-4 морозу, на заході близько нуля.

Вдень у четвер очікується 0…+4 градуси, на Луганщині та Донеччині 0...-2 градуси морозу. А ось в західних областях потепліє до +4…+8 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, опади очікуються тільки на сході – там пройде невеликий сніг.

Нагадаємо, у столиці у зв'язку з ранковим снігопадом "Київавтодор" почав превентивну обробку дорожнього покриття з метою недопущення утворення слизькості.