У Росії через снігопад більше 10 тисяч людей залишилися без світла

14:36, 22 листопада 2017
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Воронезька область постраждала від мокрого снігу і вітру.

У Росії з-за снігопаду більше 10 тисяч людей залишилися без світла / УНІАН
У Росії з-за снігопаду більше 10 тисяч людей залишилися без світла / УНІАН

Через сильний снігопад та вітер у Воронезькій області (РФ) без електроенергії залишилися 10,4 тис. місцевих жителів.

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Про це йдеться в повідомленні Міненерго РФ.

"22 листопада з 06:30 через несприятливі погодні умови (налипання мокрого снігу, вітер 10 м/с) на території Воронезької області відбуваються масові аварійні відключення в розподільних мережах... Без електропостачання залишилася частина побутових споживачів (близько 10400 осіб)", - йдеться в повідомленні.

Вранці 22 листопада у Воронезькій області температура повітря опустилася до 0 градусів.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада 18 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях залишилися без електрики через погіршення погодних умов.

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