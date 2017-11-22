Сильні дощі накрили захід Саудівської Аравії (відео)

Постраждало місто Джидда.

Захід Саудівської Аравії дощі накрили / twitter.com / @SaudiDCD

Майже 2 тисячі осіб звернулися за допомогою до рятувальників на заході Саудівської Аравії через сильні дощі.

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Мінімум 10 сімей були евакуйовані зі своїх будинків, повідомляє Floodlist.

Особливо від дощу постраждало місто Джидда, де через затоплення закрили навчальні заклади.

У деяких містах на вулицях було до 50 см води, що сильно ускладнило рух транспорту. У сільській місцевості ваді перетворюються на бурхливі річки, що створює для водіїв небезпечну ситуацію.

Нагадаємо, індонезійську провінцію Західна Нуса Тенггара накрила повінь, дві людини загинули.