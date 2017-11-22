Сильні дощі накрили захід Саудівської Аравії (відео)
Постраждало місто Джидда.
Майже 2 тисячі осіб звернулися за допомогою до рятувальників на заході Саудівської Аравії через сильні дощі.
Сильні дощі затопили на Гаїті понад 10 тисяч будинків
Мінімум 10 сімей були евакуйовані зі своїх будинків, повідомляє Floodlist.
Особливо від дощу постраждало місто Джидда, де через затоплення закрили навчальні заклади.
У деяких містах на вулицях було до 50 см води, що сильно ускладнило рух транспорту. У сільській місцевості ваді перетворюються на бурхливі річки, що створює для водіїв небезпечну ситуацію.
Затоплені дороги, тунелі і води по пояс - Саудівську Аравію затопило
Нагадаємо, індонезійську провінцію Західна Нуса Тенггара накрила повінь, дві людини загинули.
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