Завтра в Україні практично без опадів, на заході потепліє до +7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні практично без опадів, на сході похолодає.

Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН

На сході пройде сніг, температура вдень до -2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

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На заході України у четвер без опадів. Вдень до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі без опадів, температура до +3°.

За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Ореста, Костянтина і Юрія. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимовому шляху довго не бути.

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