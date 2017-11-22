У Києві завтра без опадів, вдень температура до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 листопада, у столиці без опадів, вдень до +1°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер північний та північно-західний, до 1,8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

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