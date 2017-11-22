У Луганській області близько 20 тисяч людей залишилися без світла через негоду

У більшості випадків світлf немає через снігопад і падіння дерев.

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На підконтрольній українському уряду території Луганської області близько 20 тис. людей залишилися без світла. Про це повідомляє прес-служба "Луганського енергетичного об'єднання" (ЛЕО) в Facebook.

"За оперативною інформацією станом на 15:00 22 листопада по всій підконтрольній території Луганської області через негоду знеструмлено повністю або частково близько 60 населених пунктів, 419 трансформаторних підстанцій, без світла перебувають 19 тисяч 688 абонентів", - сказано в повідомленні.

В переважній більшості зазначені випадки знеструмлення стали наслідками снігопаду, падіння дерев, пошкодження дроту гілками.

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"Три дерев’яні опори електромереж навіть зламалися через негоду. В одному випадку знеструмлення в Старобільску сталося через збиття опори автомобілем.", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що енергетики прикладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, роботи тривають по всій підконтрольній частині Луганщини.

Раніше повідомлялося, що через негоду у Донецькій і Луганській областях було знеструмлено 18 населених пунктів.