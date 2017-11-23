В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потепліє до +7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 листопада, в Україні практично без опадів, на заході до +7°.

У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН

На сході пройде сніг, температура вдень до -2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

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На заході України без опадів. Вдень найтепліше буде у Львівській області - до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +2°. У центрі без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 23 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Ореста, Костянтина і Юрія. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимового шляху довго не бути.

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