В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потепліє до +7° (карта)

08:02, 23 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 листопада, в Україні практично без опадів, на заході до +7°.

У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН
У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН

На сході пройде сніг, температура вдень до -2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

Гідрометцентр попереджає про сильний сніг та ожеледицю на сході України

На заході України без опадів. Вдень найтепліше буде у Львівській області - до +7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +2°. У центрі без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 23 листопада / УНІАН
Прогноз на 23 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Ореста, Костянтина і Юрія. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимового шляху довго не бути.

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