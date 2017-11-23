У Києві сьогодні буде холодно і без опадів

08:30, 23 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 листопада, в столиці без опадів, вдень до +1°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, увечері - до -2°. Вітер північний та північно-західний, до 1,8 м/с.

Гідрометцентр попереджає про сильний сніг та ожеледицю на сході України

Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Україні практично без опадів, вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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