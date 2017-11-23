Через негоду на Луганщині без електроенергії залишаються 27 населених пунктів

09:36, 23 листопада 2017
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У Луганській області пройшов сильний сніг.

У Луганській області через негоду без світла зелишилися 27 населених пунктів / УНІАН
У Луганській області через негоду без світла залишилися 27 населених пунктів / УНІАН

Станом на ранок 23 листопада у Луганській області через негоду без електроенергії залишаються 27 населених пунктів.

У Києві сьогодні буде холодно і без опадів

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У період 21 та 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 27 населених пунктів у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, в Україні практично без опадів, на заході до +7°.

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