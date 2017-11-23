У Китаї стався землетрус

10:41, 23 листопада 2017
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Інформації про руйнування не надходило.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 23 листопада, у Китаї стався землетрус магнітудою 4,8.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на захід від населеного пункту Жамо. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.

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