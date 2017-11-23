У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека 1 рівня.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Протягом 23-24 листопада у Закарпатській області зберігатиметься низька сніголавинна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

"У зв’язку з продовженням снігу 23-24 листопада на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається низька (1 рівень) сніголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 23 листопада у Луганській області через негоду без електроенергії залишаються 27 населених пунктів.