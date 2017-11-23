У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

11:37, 23 листопада 2017
314

У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека 1 рівня.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН
У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Протягом 23-24 листопада у Закарпатській області зберігатиметься низька сніголавинна небезпека.

У Києві сьогодні буде холодно і без опадів

Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

"У зв’язку з продовженням снігу 23-24 листопада на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається низька (1 рівень) сніголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 23 листопада у Луганській області через негоду без електроенергії залишаються 27 населених пунктів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин