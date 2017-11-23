На Балі почалося виверження вулкана Агунг

Міжнародний аеропорт працює у звичайному режимі

На Балі почалося фреатическое виверження вулкана Агунг / twitter.com @BNPB_Indonesia

На індонезійському острові Балі почалося фреатичне (викид у повітря твердих уламків, древніх порід) виверження вулкана Агунг.

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Пара, що утворюється при нагріванні ґрунтових або дощових вод, взаємодіє з магмою, а над горою спостерігається густий сірий дим, повідомляє Stormnews з посиланням на Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

За словами фахівців, зараз на вулкані не відбувається нічого незвичайного. Міжнародний аеропорт працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, вулкан Ерайфайокутль в Ісландії продовжує виявляти підвищену активність. Але фахівці вважають, що ознак того, що виверження вулкана от-от почнеться, немає.