Центр В'єтнаму постраждав від повені

13:40, 23 листопада 2017
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Двоє людей загинули.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Провінції Тхиатхьєн-Хюе і Куангчі в ценрі В'єтнаму постраждали від повені, викликаної тропічною депресією "Кірогі".

В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені

Двоє людей загинули, одна вважається зниклою безвісти, повідомляє Floodlist з посиланням на Центральний комітет В'єтнаму з попередження стихійних лих.

Повінь затопила 8 тисяч будинків, переважно в провінції Тхиатхьєн-Хюе. У деяких районах протягом 24 годин випало близько 300 мм осаков.

Нагадаємо, майже 2 тисячі осіб звернулися за допомогою до рятувальників на заході Саудівської Аравії через сильні дощі.

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