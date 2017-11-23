У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0

14:41, 23 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Ула.

У Туреччині стався землетрус / commons.wikimedia.org
У Туреччині стався землетрус / commons.wikimedia.org

У середу, 22 листопада, у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 19 км на південний схід від міста Ула. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб. Один потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості, решта отримали легкі поранення.

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