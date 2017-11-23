На вихідних у Києві трохи потепліє

Однак потепління буде супроводжуватися сильним вітром.

У Києві на вихідних трохи потепліє / УНІАН

Завтра, 24 листопада, у Києві буде холодно, на вихідних очікується невелике потепління.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра майже по всій Україні буде холодно – лише на заході вдень до +4…+11 градусів.

"У Києві п'ятниця буде сухою та холодною. Найближчої ночі до 5 градусів морозу, завтра вдень +1…+3 градуси.

Вихідними у Києві збільшиться хмарність, трохи потепліє, але буквально на 1-3 градуси. Та й поривчастий вітер у суботу-неділю не дасть відчути це маленьку атмосферну хитрість", - додає Діденко.

У понеділок у столиці очікується дощ з мокрим снігом.

Нагадаємо, cтаном на ранок 23 листопада у Луганській області через негоду без електроенергії залишалися 27 населених пунктів.