В Україні завтра без опадів, на сході вночі похолодає до -10° (відеопрогноз)

16:30, 23 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 листопада, в Україні без опадів, на сході вночі похолодає до -10°.

Завтра майже по всій Україні буде холодно / panoramio.com, Sensei Yuri
Завтра майже по всій Україні буде холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

На сході без опадів, температура вдень до -10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

У Києві сьогодні буде холодно і без опадів

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі без опадів, температура до +4°.

За народним прогнозом, 24 листопада — день преподобного Феодора і Мартирія Зеленецького, Міни, Віктора, Вікентія, Феодора, Максима. Якщо день Федора буває теплим, то зима буде тепла, якщо ж холодний, то вся зима холодна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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