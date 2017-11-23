Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +1°

17:00, 23 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 листопада у столиці без опадів, вдень до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер південний і південно-східний, до 3,5 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потепліє до +7° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:25, зайде о 16:02.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 листопада, в Україні без опадів, на сході вночі похолодає до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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