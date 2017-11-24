В Україні сьогодні без опадів, на заході потепліє до +9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 листопада в Україні без опадів, на заході до +9°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до -2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +4°.

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На заході України без опадів. Вдень найтепліше буде у Львівській області - до +9°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі без опадів, температура до +4°.

Прогноз на 24 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 24 листопада — день преподобного Феодора і Мартирія Зеленецького, Міни, Віктора, Вікентія, Феодора, Максима. Якщо день Федора буває теплим, то зима буде тепла, якщо ж холодний, то вся зима холодна.

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