Біля берегів Японії стався землетрус

09:34, 24 листопада 2017
342

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 23 листопада, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

Землетруси в Азербайджані пошкодили понад 130 будинків

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 161 км на південний схід від населеного пункту Назе. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин