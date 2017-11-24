Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 23 листопада, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 161 км на південний схід від населеного пункту Назе. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення в результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.