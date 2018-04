Сильні дощі призвели до повеней у Великобританії та Ірландії (відео)

У Великобританії та Ірландії через повені, викликані сильними дощами, евакуювали десятки людей.

Так, у графстві Ланкашир (Англія) протягом 24 годин випало більше 4 см опадів, повідомляє SkyNews.

За одну ніч рятувальники прийняли понад 400 дзвінків від місцевих жителів, врятували 70 людей, а також 20 коней, кішку та собаку.

Через повені в постраждалих районах перекрили дороги і закрили школи.

Local people people in Mountmellick, Co Laois have described today's flooding as the worst living in memory pic.twitter.com/LJOWdQL0vE