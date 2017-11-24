Сильні дощі призвели до повеней у Великобританії та Ірландії (відео)

10:39, 24 листопада 2017
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За одну ніч рятувальники прийняли понад 400 дзвінків від місцевих жителів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Великобританії та Ірландії через повені, викликані сильними дощами, евакуювали десятки людей.

В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені

Так, у графстві Ланкашир (Англія) протягом 24 годин випало більше 4 см опадів, повідомляє SkyNews.

За одну ніч рятувальники прийняли понад 400 дзвінків від місцевих жителів, врятували 70 людей, а також 20 коней, кішку та собаку.

Через повені в постраждалих районах перекрили дороги і закрили школи.

Нагадаємо, провінції Тхиатхьєн-Хюе і Куангч в центрі В'єтнаму постраждали від повені, викликаної тропічним депресією "Кірогі".

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