Сильні дощі призвели до повеней у Великобританії та Ірландії (відео)
За одну ніч рятувальники прийняли понад 400 дзвінків від місцевих жителів.
У Великобританії та Ірландії через повені, викликані сильними дощами, евакуювали десятки людей.
В Індонезії понад 2 тисячі осіб постраждали в результаті повені
Так, у графстві Ланкашир (Англія) протягом 24 годин випало більше 4 см опадів, повідомляє SkyNews.
За одну ніч рятувальники прийняли понад 400 дзвінків від місцевих жителів, врятували 70 людей, а також 20 коней, кішку та собаку.
Через повені в постраждалих районах перекрили дороги і закрили школи.
Local people people in Mountmellick, Co Laois have described today's flooding as the worst living in memory pic.twitter.com/LJOWdQL0vE— RTÉ News (@rtenews) November 22, 2017
Нагадаємо, провінції Тхиатхьєн-Хюе і Куангч в центрі В'єтнаму постраждали від повені, викликаної тропічним депресією "Кірогі".
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