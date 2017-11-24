У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей

Понад 30 житлових та інших будівель були пошкоджені.

В результаті землетрусу в Китаї постраждали шість чоловік / scmp.com

У результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.

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Понад 30 житлових та інших споруд було пошкоджено, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

За оцінками, економічний збиток від землетрусу становить близько 910 тис. доларів США. У зоні лиха на декілька годин було порушено стільниковий зв'язок, який відновили до кінця дня.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,1.