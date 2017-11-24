Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, у багатьох областях трохи потепліє (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, на сході і в центрі збережеться холодна погода, в інших регіонах трохи потепліє.

На вихідних в Україні буде практично без опадів / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, +4°...+6°.

У Львові завтра без опадів, вночі +3°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, 0°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +8°, без опадів. У неділю вночі +1°, вдень +6°, злива.

У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +4°...+5°. У неділю до +6°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю +4°...+10°.

У Харкові в суботу пройде мокрий сніг, температура вночі -1°, вдень 0°. У неділю -2°...+1°,також очікується сніг.

Прогноз на 25 листопада / УНІАН

Прогноз на 26 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.

У Сімферополі завтра сонячно, -2°...+6°. У неділю +4°...+10°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю без осдаков, температура до +2°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -2°...+1°, пройде сніг.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +12°. У неділю дощ, вночі -2°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура вдень +6°, пройде дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю мокрий сніг, температура повітря -4° ...+2°.

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