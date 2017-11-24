Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, у багатьох областях трохи потепліє (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, на сході і в центрі збережеться холодна погода, в інших регіонах трохи потепліє.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, +4°...+6°.
У Львові завтра без опадів, вночі +3°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, 0°...+6°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході потепліє до +9° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +8°, без опадів. У неділю вночі +1°, вдень +6°, злива.
У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +4°...+5°. У неділю до +6°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю +4°...+10°.
У Харкові в суботу пройде мокрий сніг, температура вночі -1°, вдень 0°. У неділю -2°...+1°,також очікується сніг.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.
У Сімферополі завтра сонячно, -2°...+6°. У неділю +4°...+10°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю без осдаков, температура до +2°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -2°...+1°, пройде сніг.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +12°. У неділю дощ, вночі -2°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура вдень +6°, пройде дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю мокрий сніг, температура повітря -4° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°