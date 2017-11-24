В Індонезії 35 осіб постраждали через торнадо

Швидкість вітру досягала 70 км/год.

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На індонезійському острові Ява через торнадо постраждали 35 осіб.

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Також було пошкоджено понад 600 будинків, повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Через торнадо евакуювали близько 100 осіб. Наголошується, що швидкість вітру досягала 70 км/год.

Нагадаємо, через потужний шторм на північному заході США 180 тисяч споживачів залишилися без електрики.