В Індонезії 35 осіб постраждали через торнадо

13:39, 24 листопада 2017
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Швидкість вітру досягала 70 км/год.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На індонезійському острові Ява через торнадо постраждали 35 осіб.

У США в результаті торнадо загинули дві людини (відео)

Також було пошкоджено понад 600 будинків, повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Через торнадо евакуювали близько 100 осіб. Наголошується, що швидкість вітру досягала 70 км/год.

Нагадаємо, через потужний шторм на північному заході США 180 тисяч споживачів залишилися без електрики.

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