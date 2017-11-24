Малосніжна і холодна: синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Всі області України впродовж зими відчуватимуть дефіцит опадів за зимовий сезон.

Середня температура в грудні буде також в межах норми / фото huffpost.com

У більшості областей України взимку очікується дефіцит опадів, температура повітря в межах норми - 5-6 градусів морозу, повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, представляючи результати дослідження на прес-конференції.

«Температура повітря на більшій частині України очікується в межах норми (5-6 градусів) і на 1-2 градуси вища. Всі області України впродовж зими відчуватимуть дефіцит опадів за зимовий сезон», - сказала вона.

За її словами, середня температура в грудні буде також в межах норми - «мінус» 3-4 градуси на більшій частині території України.

Читайте також Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, у багатьох областях трохи потепліє (карта)

«Нічна температура наприкінці грудня, перед Новим роком, може досягати «мінус» 16 - «мінус» 18 градусів на півночі, а новорічна температура вже підвищуватиметься в межах від нуля до «мінус» чотирьох градусів», - сказала вона.

Мартазінова зазначила, що в січні на більшій частині території України температура повітря буде вищою від норми на 1-2 градуси, і становитиме 4-6 градусів морозу.

«Області, які потрапляють у західну половину територій України, будуть значно теплішими (4-5 градусів), ніж на решті території (7-5 градусів), Одеська область - в межах норми - «мінус» 2 градуси», - сказала вона.

Вона зазначила, що з другої половини січня температура підвищиться, а в середині лютого можливе різке похолодання, у східній частині - значно нижча норми.

Мартазінова повідомила, що в північно-західних і північних областях очікуються опади у межах норми і вищі, тоді як на решті території країни, зокрема, в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській областях, буде дефіцит опадів.

«Для східної частини (України) дефіцит опадів може бути причиною для відсутності потрібного запасу вологи для весняних процесів у сільському господарстві», - сказала Мартазінова.

Раніше повідомлялося, що кліматологи і народні синоптики розійшлися у прогнозах про те, якою буде зима.