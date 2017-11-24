Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від населеного пункту Тадіне.

У Новій Каледонії стався землетрус / expedia.com

У четвер, 23 листопада, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 5,1.

Читайте також У результаті землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 65 км на північний схід від населеного пункту Тадіне. Осередок землетрусу залягав на глибині 16,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.