У Новій Каледонії стався землетрус

14:34, 24 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від населеного пункту Тадіне.

У Новій Каледонії стався землетрус / expedia.com
У Новій Каледонії стався землетрус / expedia.com

У четвер, 23 листопада, у Новій Каледонії стався землетрус магнітудою 5,1.

У результаті землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 65 км на північний схід від населеного пункту Тадіне. Осередок землетрусу залягав на глибині 16,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.

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