На Алясці в результаті сходу лавини загинув лижник

Ще двом людям вдалося врятуватися.

В Алясці зійшла лавина / twitter.com/Meteorologene

В американському штаті Аляска в горах Талкітна в результаті сходу лавини загинув лижник.

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Ще двом людям вдалося врятуватися. Вони намагалися допомогти третьому, проте безуспішно, повідомляє KTUU.

Нагадаємо, у Монголії рятувальники виявили тіла десяти альпіністів, які здійснювали підйом на вершину гори Отгонтенгер. 22 жовтня в горах зникли безвісти 17 осіб, тіла 10 з них рятувальники виявили 23 жовтня.