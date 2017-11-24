Погода на Новий рік: перед святами вдарить 18-градусний мороз, а в січні українців очікує потепління

15:48, 24 листопада 2017
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З другої половини січня температура підвищиться, а в середині лютого можливо різке похолодання.

У цьому році обіцяють невелика кількість снігу / фото УНІАН
У цьому році обіцяють невелика кількість снігу / фото УНІАН

Перед Новим роком нічна температура в Україні може досягати -16°.. -18° на півночі, а новорічна температура буде підвищуватися в межах від 0 до -4°. Про це повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, представляючи результати дослідження на прес-конференції.

Середня температура у грудні також в межах норми -3°..-4° на більшій частині території України.

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Мартазінова зазначила, що в січні на більшій частині території України температура повітря буде вищою за норму на 1°-2°, і складе -4°.. -6° морозу.

«Області, які потрапляють в західну половину територій України, будуть значно теплішими (4-5°), ніж на всій решті території (7-5°), Одеська область – в межах норми -2°», - сказала вона.

З другої половини січня температура підвищиться, а в середині лютого можливо різке похолодання, у східній частині - значно нижче норми.

Крім того, як повідомляв УНІАН, українців чекає малосніжна зима.

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