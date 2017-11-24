Синоптики попереджають про туман на заході України

16:16, 24 листопада 2017
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Видимість 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

24-25 листопада у західних областях України очікується туман.

В Україні сьогодні без опадів, на заході потепліє до +9° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Увечері 24 листопада з утриманням вночі та вранці 25 листопада у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, на сході і в центрі збережеться холодна погода, в інших регіонах трохи потепліє.

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