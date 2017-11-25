Київ на два дні порине у туман

Видимість у Києві через туман упаде до 200-500 м.

У столиці сьогодні та завтра утримається туман / Скріншот

До кінця доби, а також вночі та завтра вранці у Києві очікується туман.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у столиці видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, на сході і в центрі збережеться холодна погода, в інших регіонах трохи потепліє.