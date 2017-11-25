Київ на два дні порине у туман

11:20, 25 листопада 2017
3160

Видимість у Києві через туман упаде до 200-500 м.

У столиці сьогодні та завтра утримається туман / Скріншот
У столиці сьогодні та завтра утримається туман / Скріншот

До кінця доби, а також вночі та завтра вранці у Києві очікується туман.

Синоптики попереджають про туман на заході України

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада у столиці видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, на сході і в центрі збережеться холодна погода, в інших регіонах трохи потепліє.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин