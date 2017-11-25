Рятувальники попередили про лавини у горах Івано-Франківшини і Закарпаття

14:44, 25 листопада 2017
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Також 26-27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області прогнозується підвищення рівнів води.

dsns.gov.ua
ДСНС попереджає про лавинну небезпеку у горах \ dsns.gov.ua

У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у понеділок очікується лавинна небезпека.

У Карпатах оголосили лавинну небезпекуПро це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

Також зазначається, що 26-27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області прогнозується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1,0-2,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

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