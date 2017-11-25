Прогноз погоди на 26 листопада: в Україну йдуть сніг, дощ і туман
За прогнозами синоптиків атмосферний фронт обумовить дощ і мокрий сніг, в деяких регіонах - туман.
Погода 26 листопада в Україні буде холодною, на Заході – сніг з дощами. Частину регіонів огорне туман. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Атмосферний фронт зумовить дощ та мокрий сніг у західних областях. Надвечір опади дійдуть до півночі, до Вінницької та Одеської областей. Схід України, південна частина, більшість центру перебуватимуть максимум у туманах", – йдеться у повідомленні.
Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, у багатьох областях трохи потепліє (карта)
За словами Діденко, в ніч на неділю трохи потепліє, але на сході України буде мороз – 0...-3, Вдень, 26 листопада, температура повітря підніметься до 0...+6 градусів тепла, на Одещині та у Криму – +5...+9 градусів.
"У Києві 26 листопада ввечері є можливість опадів, але й трохи потепліє – у ніч на неділю до +2, вдень – до +4...+5 градусів", – додала синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 26 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…-2
Київ – +4…+6
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°