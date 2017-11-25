Прогноз погоди на 26 листопада: в Україну йдуть сніг, дощ і туман

За прогнозами синоптиків атмосферний фронт обумовить дощ і мокрий сніг, в деяких регіонах - туман.

Прогноз погоди на 26 листопада / фото УНІАН

Погода 26 листопада в Україні буде холодною, на Заході – сніг з дощами. Частину регіонів огорне туман. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Атмосферний фронт зумовить дощ та мокрий сніг у західних областях. Надвечір опади дійдуть до півночі, до Вінницької та Одеської областей. Схід України, південна частина, більшість центру перебуватимуть максимум у туманах", – йдеться у повідомленні.

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За словами Діденко, в ніч на неділю трохи потепліє, але на сході України буде мороз – 0...-3, Вдень, 26 листопада, температура повітря підніметься до 0...+6 градусів тепла, на Одещині та у Криму – +5...+9 градусів.

"У Києві 26 листопада ввечері є можливість опадів, але й трохи потепліє – у ніч на неділю до +2, вдень – до +4...+5 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 26 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – +4…+6