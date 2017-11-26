Через виверження вулкана Агунг на Балі скасували авіарейси (фото)

Вулкан Агунг в Індонезії викидає попіл другий раз за тиждень.

Кілька міжнародних авіакомпаній скасували рейси на Балі в Індонезії через друге за тиждень виверження вулкана Агунг.

Зокрема, свої рейси скасували такі авіакомпанії, як Qantas, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia і Jetstar після того, як вулкан викинув стовп попелу на висоту понад 1,5 кілометра, повідомляє Reuters.

Разом із тим, в авіакомпанії Jetstar відзначили, що більшість рейсів 26 листопада буде виконуватися у відповідності з графіком. При цьому додали, що рейси можуть бути скасовані через непередбачуваність вулкана і напрямку руху хмари попелу.

Читайте також Вулкан Ерайфайокутль в Ісландії продовжує проявляти активність

Останній викид попелу з вулкана є набагато більшим ніж той, який відбувся кількома днями раніше, 21 листопада.

Влада вирішила евакуювати 25 тисяч місцевих жителів в радіусі 7,5 кілометрів від вулкана.

Останнє велике виверження цього вулкана відбулося в 1963 році, тоді жертвами стали понад 1000 осіб. Висота вершини вулкана становить 3142 м, діаметр кратера - 520 на 375 м. Глибина кратера - 200 м.