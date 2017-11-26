Рятувальники попередили про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

11:56, 26 листопада 2017
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У високогір'ї Карпат очікується лавинна небезпека.

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека / фото УНІАН
У Карпатах очікується значна лавинна небезпека / фото УНІАН

У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 27 листопада буде висока загроза сходження лавин.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 26-27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області прогнозується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1,0-2,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

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