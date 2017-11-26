На Україну насувається небезпечний шторм зі Скандинавії – метеоролог

12:42, 26 листопада 2017
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За словами метеоролога, за кілька днів до календарної зими циклон може дістатися до території України. Він викликає снігопади і пониження температури.

На Україну насувається шторм зі Скандинавії / фото УНІАН
На Україну насувається шторм зі Скандинавії / фото УНІАН

Зараз до території України йде штормовий циклон зі Скандинавії. Цей циклон принесе чимало неприємних погодних ситуацій.

Про це сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, передає "Голос".

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"Зараз територія України в ці дні буде схильна до проникнення фронтальних систем, які пов'язані з дуже великим циклоном над Скандинавією. Цей циклон принесе чимало неприємних ситуацій, він штормовий", – розповіла Мартазінова.

За її словами, за кілька днів до календарної зими циклон може дістатись до території України. Він спричинить снігопади та зниження температури.

А що стосується прогнозу про аномально холодну зиму, то синоптик ці твердження спростовує. За її словами, температура в грудні, січні, лютому в нашій країні буде така ж, як і в минулому році.

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