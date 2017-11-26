На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою

15:04, 26 листопада 2017
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Фахівці заявляють, що точний прогноз, коли саме може статися виверження вулкана, зробити неможливо.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У ніч на неділю, 26 листопада, на індонезійському острові Балі вулкан Агунг викинув стовп диму і попелу заввишки близько трьох тисяч метрів, повідомляє Deutsche Welle.

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Фахівці заявляють, що точний прогноз, коли саме може статися виверження вулкана, зробити неможливо. Зараз рівень ймовірності виверження залишається на другому найвищому рівні.

Авіасполучення на острові поки функціонує у звичайному режимі, скасовано лише кілька авіарейсів.

Нагадаємо, влада закликала населення в радіусі 7,5 кілометра від вулкана евакуюватися. Близько 25 тисяч осіб зараз перебувають у тимчасових притулках.

Відзначається, що виверження Агунга на острові чекають від середини вересня. В кінці вересня на Балі евакуювали понад 120 тисяч осіб. Незабаром вони повернулися додому, однак вулкан залишається активним.

Останній раз виверження вулкана Агунг було у 1963 році. Тоді на Балі загинуло більше 1100 осіб.

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