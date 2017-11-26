Понеділок в Україні буде хмарним, на більшій частині території дощі
В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом.
27 листопада в Україні буде хмарно. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом, вночі та вранці у західних областях місцями сильні опади; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на Одещині вночі 2-7°, вдень 6-11° тепла; у східних областях вночі 5-10°, вдень 1-4° морозу.
У столиці завтра вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-2° тепла, 2-4°.
У Львові найближчої ночі опади, місцями сильні, вдень дощ з мокрим снігом. Температура вночі 0..2°, вдень 1..3°.
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В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі -2..-7°, вдень 2..-3°.
В Одесі 27 листопада вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ. Вночі 5..7°, вдень 8..10°.
У Дніпрі завтра істотних опадів не чекаємо. Температура вночі -3..-5°, вдень 1..3°.
У Харкові в понеділок без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі -5..-7°, вдень -1..-3°.
Нагадаємо, до території України йде штормовий циклон зі Скандинавії. За словами метеоролога, за кілька днів до календарної зими циклон може дістатися до території України. Він викликає снігопади і пониження температури.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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