На Балі через виверження вулкана евакуйовано 24 тисячі осіб
Мешканців евакуювали з 224 населених пунктів.
Через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані, передає CNN.
На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою
Як зазначається, жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Крім того, за даними місцевих властей, стовп попелу піднявся на висоту 7,5 км.
Раніше повідомлялося, що через друге за тиждень виверження на острові порушилося міжнародне авіасполучення.
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