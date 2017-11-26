На Балі через виверження вулкана евакуйовано 24 тисячі осіб

Мешканців евакуювали з 224 населених пунктів.

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Через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані, передає CNN.

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Як зазначається, жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Крім того, за даними місцевих властей, стовп попелу піднявся на висоту 7,5 км.

Раніше повідомлялося, що через друге за тиждень виверження на острові порушилося міжнародне авіасполучення.