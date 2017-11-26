На Балі через виверження вулкана евакуйовано 24 тисячі осіб

23:54, 26 листопада 2017
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Мешканців евакуювали з 224 населених пунктів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані, передає CNN.

На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою

Як зазначається, жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Крім того, за даними місцевих властей, стовп попелу піднявся на висоту 7,5 км.

Раніше повідомлялося, що через друге за тиждень виверження на острові порушилося міжнародне авіасполучення.

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