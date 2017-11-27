В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 листопада, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11°.

В Україні сьогодні очікується мокрий сніг / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.

На заході України пройде сніг. Вдень до +3°.

У північних областях дощі. Температура до +4°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +5°.

Прогноз на 27 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.

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