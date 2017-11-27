В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11° (карта)

08:05, 27 листопада 2017
784

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 листопада, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11°.

В Україні сьогодні очікується мокрий сніг / УНІАН
В Україні сьогодні очікується мокрий сніг / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.

На заході України пройде сніг. Вдень до +3°.

У північних областях дощі. Температура до +4°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +5°.

Прогноз на 27 листопада / УНІАН
Прогноз на 27 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин