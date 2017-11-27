У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 листопада у столиці пройде дощ, вдень до +4°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер східний та південно-східний, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:30, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 листопада, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11°.

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