У Карпатах оголосили лавинну небезпеку (відео)

09:30, 27 листопада 2017
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У Карпатах сьогодні пройде сніг.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН
У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Сьогодні, 27 листопада, у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +4°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку з інтенсивними опадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11°.

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