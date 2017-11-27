В Індонезії через виверження вулкана евакуйовано 40 тисяч осіб

10:41, 27 листопада 2017
290

Ще необхідно евакуювати декілька десятків тисяч людей.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкана Агунг з індонезійського острова Балі евакуювали 40 тисяч осіб.

На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою

У той же час евакуації потребують десятки тисяч людей, повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих країни.

"Ми дійсно просимо людей, які перебувають у небезпечній зоні, евакуюватися, оскільки існує загроза потужного виверження", - повідомив представник агентства.

Відзначається, що всього у небезпечній зоні перебувало 90-100 тисяч осіб, 40 тисяч з яких вже евакуйовані.

Нагадаємо, кілька міжнародних авіакомпаній скасували рейси на Балі в Індонезії через другий за тиждень виверження вулкана Агунг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин