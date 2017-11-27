В Індонезії через виверження вулкана евакуйовано 40 тисяч осіб

Ще необхідно евакуювати декілька десятків тисяч людей.

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Через виверження вулкана Агунг з індонезійського острова Балі евакуювали 40 тисяч осіб.

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У той же час евакуації потребують десятки тисяч людей, повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих країни.

"Ми дійсно просимо людей, які перебувають у небезпечній зоні, евакуюватися, оскільки існує загроза потужного виверження", - повідомив представник агентства.

Відзначається, що всього у небезпечній зоні перебувало 90-100 тисяч осіб, 40 тисяч з яких вже евакуйовані.

Нагадаємо, кілька міжнародних авіакомпаній скасували рейси на Балі в Індонезії через другий за тиждень виверження вулкана Агунг.