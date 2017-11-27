Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Негативних наслідків не очікується.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

У понеділок, 27 листопада, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27 листопада внаслідок випадіння опадів, на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1,0-2,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.