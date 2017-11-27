Погода на тиждень: Україну накриють дощі та мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, ближче до вихідних у більшості областей потепліє.

В Україні цього тижня очікуються дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у багатьох областях України пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +10°, на заході і півночі до +3°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +2°, на сході до 0°.

Прогноз на 27 листопада / УНІАН

У вівторок, 28 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом. На сході вночі до -6°.

Прогноз на 28 листопада / УНІАН

У середу, 29 листопада, місцями очікується сніг з дощем. Найтепліше буде на півдні - до +10°. В інших регіонах до +3°.

Прогноз на 29 листопада / УНІАН

У четвер практично без опадів. Вночі по країні -3°...+10°, вдень на півдні до +12°.

Прогноз на 30 листопада / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +16°, в інших регіонах +2°...+9°.

Прогноз на 1 грудня / УНІАН

2 та 3 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -6°, на решті території 0°...+7°. Вдень температура по країні 0°...+16°. У неділю вночі на заході до -5°, вдень в Україні контраст: від -1° до +17°.

Прогноз на 2 грудня / УНІАН

Прогноз на 3 грудня / УНІАН

Народний прогноз

27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.

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29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовин і хуртовин до Миколи зимового (19 грудня).

30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода цієї зими. 1 грудня — день Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде.

2 грудня — пророка Авдея Бережного. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів. 3 грудня — Прокла. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену (3 червня) піде дощ.

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