Погода на тиждень: Україну накриють дощі та мокрий сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, ближче до вихідних у більшості областей потепліє.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у багатьох областях України пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +10°, на заході і півночі до +3°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +2°, на сході до 0°.
У вівторок, 28 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі зі снігом. На сході вночі до -6°.
У середу, 29 листопада, місцями очікується сніг з дощем. Найтепліше буде на півдні - до +10°. В інших регіонах до +3°.
У четвер практично без опадів. Вночі по країні -3°...+10°, вдень на півдні до +12°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +16°, в інших регіонах +2°...+9°.
2 та 3 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -6°, на решті території 0°...+7°. Вдень температура по країні 0°...+16°. У неділю вночі на заході до -5°, вдень в Україні контраст: від -1° до +17°.
Народний прогноз
27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.
В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +11° (карта)
29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовин і хуртовин до Миколи зимового (19 грудня).
30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода цієї зими. 1 грудня — день Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде.
2 грудня — пророка Авдея Бережного. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів. 3 грудня — Прокла. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену (3 червня) піде дощ.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°