МЗС звернуло увагу українців на скасування багатьох авіарейсів на Балі через виверження вулкана

МЗС радить українцям бути обережними під час відвідання східної частини о.Балі та взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів.

У МЗС попередили українців про ситуацію на Балі / фото УНІАН

Міністерство закордонних справ України радить українцям взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів на острові Балі через виверження вулкана.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

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«Рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини о.Балі та взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів до/з Індонезії (Балі, Ломбок). Консул+62 87884890918, emb_id@mfa.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

За даними сайту телеканалу CNN, влада Індонезії заявила про найбільш можливий рівень загрози після виверження вулкана Агунг на курортному острові Балі, що призвело до закриття головного аеропорту та евакуації людей, які мешкають поруч з вулканом.

У Міжнародному аеропорту Нгурах-Рай рейси скасовано на період наступних 24 годин, починаючи з 7:15 ранку за місцевим часом. В результаті закриття аеропорту близько 59 тисяч місцевих та іноземних пасажирів не можуть вилетіти з острова. Крім того, було зачинено міжнародний аеропорт Ломбок.

Також сьогодні було евакуйовано 40 тисяч мешканців острова.