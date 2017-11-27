Майже 60 тисяч туристів заблоковані в аеропорту Балі через виверження вулкана
Аеропорт закрили на 24 години.
Близько 59 тисяч пасажирів виявилися заблокованими в аеропорту Балі (Індонезія) через виверження вулкану Агунг.
На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою
Попіл, який викидає вулкан, досяг повітряного простору над аеропортом, внаслідок чого 445 авіарейсів виявилися зірваними, передає Reuters.
Відзначається, що поки аеропорт закрили на 24 години.
Раніше повідомлялося, що на Балі через вулкан Агунг евакуювали 40 тисяч осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +2 °
Вологість: 52 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин