Майже 60 тисяч туристів заблоковані в аеропорту Балі через виверження вулкана

13:38, 27 листопада 2017
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Аеропорт закрили на 24 години.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Близько 59 тисяч пасажирів виявилися заблокованими в аеропорту Балі (Індонезія) через виверження вулкану Агунг.

На Балі вулкан Агунг викинув стовп диму до трьох тисяч метрів висотою

Попіл, який викидає вулкан, досяг повітряного простору над аеропортом, внаслідок чого 445 авіарейсів виявилися зірваними, передає Reuters.

Відзначається, що поки аеропорт закрили на 24 години.

Раніше повідомлялося, що на Балі через вулкан Агунг евакуювали 40 тисяч осіб.

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