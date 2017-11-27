Майже 60 тисяч туристів заблоковані в аеропорту Балі через виверження вулкана

Аеропорт закрили на 24 години.

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Близько 59 тисяч пасажирів виявилися заблокованими в аеропорту Балі (Індонезія) через виверження вулкану Агунг.

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Попіл, який викидає вулкан, досяг повітряного простору над аеропортом, внаслідок чого 445 авіарейсів виявилися зірваними, передає Reuters.

Відзначається, що поки аеропорт закрили на 24 години.

Раніше повідомлялося, що на Балі через вулкан Агунг евакуювали 40 тисяч осіб.