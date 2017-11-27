У результаті обвалу гірських порід у Китаї загинули шестеро осіб

14:33, 27 листопада 2017
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Ще дев'ять отримали травми

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті обвалу гірських порід на півдні Китаю загинули шестеро осіб, ще дев'ятеро отримали травми.

Число загиблих у результаті повені у В'єтнамі збільшилося до 48 осіб

Обвал стався в повіті Машань Гуансі-Чжуанського автономного району. Маси гірських порід обвалилися на пішоходів і автомобілі на шосе, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Каменепад був викликаний сукупним впливом природних факторів: вивітрюванням гірських порід і недавніми проливними дощами. Зараз на місці події тривають роботи з ліквідації наслідків лиха.

Нагадаємо, у результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.

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