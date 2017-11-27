Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус

15:37, 27 листопада 2017
556

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 27 листопада, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,1.

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25 км на південний схід від населеного пункту Тарон. Осередок землетрусу залягав на глибині 57,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин