Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 27 листопада, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25 км на південний схід від населеного пункту Тарон. Осередок землетрусу залягав на глибині 57,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.